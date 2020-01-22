Начальник МЧС в Псковской области: количество поджогов неуклонно растет

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:07:04+03:00

76 человек погибли при пожарах в 2019 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5687 пожара зафиксировали в регионе в 2019 году

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133 пожара произошли на территории Псковской области в 2019 году из-за умышленного поджога. Как сообщил на пресс-конференции Валерий Филимонов, начальник главного управления МЧС России по Псковской области, всего за 2019 год в регионе зафиксировали 5687 пожаров, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Самыми распространенными причинами пожаров на территории Псковской области по-прежнему является неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электроприборов и печей.

- В 2019 году в Псковской области было 133 поджога. Это не самая распространенная причина пожаров, но количество их неуклонно растет в последние пять лет и увеличивается каждый год. Также в прошлом году зарегистрировано 63 поджога транспорта, - привел данные Валерий Филимонов.

На пожарах в 2019 году погибли 76 человек, из них 3 ребенка. Количество погибших снизилось по сравнению с прошлым годом: тогда было 94 погибших.

Материальный ущерб от пожаров составил 81 миллион рублей (в 2018 году – 288 миллионов), 617 строений уничтожено, в ландшафтных пожарах выгорело почти 5 миллионов квадратных метров.

Спасти удалось 883 человека, уберечь ценностей на сумму 238 миллионов рублей, потушить 1494 строения и 45 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU