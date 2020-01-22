Самые серьезные ЧС за 2019 год назвал начальник МЧС в Псковской области

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:46:11+03:00

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В 2019 году в Псковской области зафиксировали 4 чрезвычайные ситуации, 22 социально значимых происшествия, а также неблагоприятные погодные условия. Такую статистику привел Валерий Филимонов, начальник главного управления МЧС России по Псковской области на пресс-конференции 22 января. Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

В 2019 году в Псковской области зарегистрировали 4 чрезвычайные ситуации: столкновение тепловоза и грузового автомобиля 1 июля в Себежском районе, где погибли машинист и его помощник; ДТП в Новоржевском районе, где перевернулся автобус со школьниками (подробнее...); падеж овец в Пушкиногорском районе, когда были умерщвлены 651 головы, всего погибло 758 овец; самой серьезно ЧС, по мнению Валерия Филимонова, стало ДТП с автобусом более чем с 50 пассажирами в Подборовье 30 декабря.

«Сложным» пожаром начальник управления назвал горение асфальтового завода на улице Пожиговской в Пскове. Тогда пожарные тушили 1200 квадратных метров.

Профессионализм показали псковские пожарные при возгорании в здании интерната в Адамово: тогда было эвакуировано 19 человек, смертей удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU