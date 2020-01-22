2020-01-22T16:57:16+03:00
Происшествия

Псковское МЧС: к авральному режиму мы готовы всегда

В прошлом году засушливая весна привела к горению травы на площади 1141 гектаров
Максим Дмитриев
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5687 пожаров случилось в Псковской области в 2019 году.5687 пожаров случилось в Псковской области в 2019 году.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Засушливая весна и малоснежная зима в Псковской области в 2019 году привела к увеличению площадей горения сухой травы в разы. Как рассказал на пресс-конференции 22 января начальник главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, в прошлом году зарегистрировали 1364 факта горения сухой травянистой растительности.

- Нелегкая выдалась у нас весна, - отметил Валерий Филимонов. – В 2019 году горел 1141 гектар, а в 2018 – всего 85 гектаров. С чем это связано? С 23 марта по 3 мая 2019 года в Псковской области фактически не было осадков, зима была малоснежная, влага быстро испарилась. Дежурить и менять караул приходилось в полях.

Прогнозирует ли МЧС такую ситуацию в этом году и ведет ли подготовку, спросили у руководителя управления журналисты.

- К авральному режиму мы готовы всегда. Мы можем перестроить свою работу за один-два дня. К таким ситуациям мы всегда готовы, - ответил Валерий Филимонов.

КСТАТИ

Статистику пожаров в Псковской области за 2019 год можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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