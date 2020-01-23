Тротуар у дома №8 на улице Леона Поземского сужать не будут
Тротуар на улице Леона Поземского, 8 в Пскове не только не будут сужать при реконструкции, но и благоустроят. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, официальный комментарий по этой ситуации дали в управлении строительства и капитального ремонта городской администрации.
Ранее жильцы дома №8 на улице Леона Поземского направили обращение в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Авторы просьбы были уверены, что при реконструкции планируется расширить проезжую часть за счет тротуара у их дома. Жильцы просили Михаила Ведерникова пересмотреть проект дорожных работ.
В ответ на это обращение в профильном управлении заявили, что тротуар у названного дома останется прежней ширины, кроме того, его благоустроят.
Как добавили в администрации, дорога на этом месте останется в прежних границах, если и сдвинется, то буквально на 10-20 сантиметров, но на территорию дома №8 не зайдет.
ИСТОЧНИК KP.RU