2020-01-23T09:41:50+03:00
Общество

Тротуар у дома №8 на улице Леона Поземского сужать не будут

Такой ответ на обращение жильцов дали в администрации Пскова
Алиса Солнцева
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Жильцам Леона Поземского, 8 больше не о чем волноваться.Жильцам Леона Поземского, 8 больше не о чем волноваться.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Тротуар на улице Леона Поземского, 8 в Пскове не только не будут сужать при реконструкции, но и благоустроят. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, официальный комментарий по этой ситуации дали в управлении строительства и капитального ремонта городской администрации.

Ранее жильцы дома №8 на улице Леона Поземского направили обращение в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Авторы просьбы были уверены, что при реконструкции планируется расширить проезжую часть за счет тротуара у их дома. Жильцы просили Михаила Ведерникова пересмотреть проект дорожных работ.

В ответ на это обращение в профильном управлении заявили, что тротуар у названного дома останется прежней ширины, кроме того, его благоустроят.

Как добавили в администрации, дорога на этом месте останется в прежних границах, если и сдвинется, то буквально на 10-20 сантиметров, но на территорию дома №8 не зайдет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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