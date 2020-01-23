2020-01-23T13:08:29+03:00
Здоровье

3381 ребенок родился в новом перинатальном центре Пскова

За год в новом роддоме появились на свет 1716 мальчиков и 1665 девочек
Алиса Солнцева
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90 процентов детей со всего региона рождаются в Псковском перинатальном центре.90 процентов детей со всего региона рождаются в Псковском перинатальном центре.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Первый ребенок в новом здании Псковского перинатального центра появился на свет 28 января 2019 года в 16 часов: это девочка весом 4 килограмма, ростом 53 сантиметра. Всего за год работы нового перинатального центра в его стенах родился 3381 ребенок. Об этом на пресс-конференции 23 января рассказал Сергей Сукманюк, главный врач Псковского перинатального центра, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

За это время в перинатальном центре родились 1716 мальчиков и 1665 девочек, 70 двойняшек (20 двойняшек-мальчиков, 25 – девочек и 25 пар мальчик-девочка). Тройняшек в 2019 году не было.

Средний возраст рожениц – от 25 до 34 лет. В статистике учитывались женщины, рожающие не только первого ребенка. В 2019 году Псковский перинатальный центр принял роды у женщины, которая стала мамой в девятый раз.

При такой плотности работы Псковский перинатальный центр испытывает острую нехватку кадров (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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3381 ребенок родился в новом перинатальном центре Пскова
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