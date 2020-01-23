Кадровая проблема стоит на первом месте для Псковского перинатального центра - Сергей Сукманюк

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:06:25+03:00

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Ключевой проблемой Псковского перинатального центра главный врач назвал дефицит кадров. Об этом Сергей Сукманюк сообщил на пресс-конференции по итогам первого года работы медицинского учреждения, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Псковскому перинатальному центру нужны 3 акушера-гинеколога, 3 детских и 3 взрослых реаниматолога, 3 неонатолога и другие специалисты. Не менее острой является нехватка среднего медперсонала: учреждению требуются 11 детских сестер и другие медики.

Зарплаты в перинатальном центре главный врач считает достойными. Минимальный заработок врача-реаниматолога, к примеру, составит 45 тысяч рублей, медсестры детской реанимации – 30 тысяч рублей. На этот минимум может рассчитывать молодой специалист без опыта работы.

- Кадровый дефицит в сфере здравоохранения стоит остро по всей области. Если районные учреждения вошли в программу «Земский доктор», по которой медики могут получить до миллиона рублей, учреждение на территории областного центра в эту программу не попадает, - прокомментировал ситуацию Денис Сачков, заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области.

На данный момент регион решает вопрос с жильем для работников сферы здравоохранения, разрабатывается законопроект о «псковском гектаре». Чтобы специалисты не уезжали из региона, в Псковской области существует система целевых договоров с учреждением. Но данных мер поддержки не хватает. Сумму подъемных выплат заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области говорить не стал – «стыдно озвучивать».

ИСТОЧНИК KP.RU