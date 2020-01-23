2020-01-23T13:33:22+03:00
Здоровье

Псковские мамы могут получить свидетельство о рождении ребенка до выписки из роддома

В декабре в Псковском перинатальном центре заработал удаленный отдел ЗАГСа
Алиса Солнцева
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150 мам уже получили свидетельства о рождении ребенка в перинатальном центре.150 мам уже получили свидетельства о рождении ребенка в перинатальном центре.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Женщины, рожающие в Псковском перинатальном центре, могут получить свидетельство о рождении ребенка еще до выписки из роддома. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом рассказал на пресс-конференции 23 января главный врач учреждения Сергей Сукманюк.

Теперь псковским мамам не нужно посещать ЗАГС после выписки. Женщине достаточно предъявить сотрудникам удаленного отделения ЗАГСа свой паспорт, паспорт супруга и свидетельство о браке. При выписке из роддома у ребенка уже будет первый документ – свидетельство о рождении.

Более того, учреждение прорабатывает возможность представительства страховой компании в самом перинатальном центре. Так, мама сможет оформить ребеночку полис еще до выписки.

КСТАТИ

Псковский перинатальный центр – первое учреждение здравоохранения в Северо-Западном федеральном округе, где можно получить свидетельство о рождении ребенка независимо от места проживания роженицы. Этой возможностью воспользовались уже около 150 псковских мам.

Всего за год работы центра в новом здании на свет появился 3381 ребенок (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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