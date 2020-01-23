Псковские мамы могут получить свидетельство о рождении ребенка до выписки из роддома
Женщины, рожающие в Псковском перинатальном центре, могут получить свидетельство о рождении ребенка еще до выписки из роддома. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом рассказал на пресс-конференции 23 января главный врач учреждения Сергей Сукманюк.
Теперь псковским мамам не нужно посещать ЗАГС после выписки. Женщине достаточно предъявить сотрудникам удаленного отделения ЗАГСа свой паспорт, паспорт супруга и свидетельство о браке. При выписке из роддома у ребенка уже будет первый документ – свидетельство о рождении.
Более того, учреждение прорабатывает возможность представительства страховой компании в самом перинатальном центре. Так, мама сможет оформить ребеночку полис еще до выписки.
КСТАТИ
Псковский перинатальный центр – первое учреждение здравоохранения в Северо-Западном федеральном округе, где можно получить свидетельство о рождении ребенка независимо от места проживания роженицы. Этой возможностью воспользовались уже около 150 псковских мам.
Всего за год работы центра в новом здании на свет появился 3381 ребенок (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU