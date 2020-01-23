2 миллиона рублей похитили из почтового отделения в Пскове
Больше 2 миллионов рублей украли преступники из почтового отделения на Завеличье. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, сумму кражи сообщил начальник регионального управления МВД России Алексей Овсянников на пресс-конференции 23 января.
Речь идет о недавнем ограблении одного из почтовых отделений Пскова. Утром 15 января неизвестные похитили деньги, полиция тут же включилась в расследование.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, однако подозреваемых пока нет. Несмотря на это, Алексей Овсянников выразил уверенность, что преступление будет раскрыто. В Псковской области наблюдается высокая раскрываемость грабежей.
ИСТОЧНИК KP.RU