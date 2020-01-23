2 миллиона рублей похитили из почтового отделения в Пскове

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:28:42+03:00

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Больше 2 миллионов рублей украли преступники из почтового отделения на Завеличье. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, сумму кражи сообщил начальник регионального управления МВД России Алексей Овсянников на пресс-конференции 23 января.

Речь идет о недавнем ограблении одного из почтовых отделений Пскова. Утром 15 января неизвестные похитили деньги, полиция тут же включилась в расследование.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, однако подозреваемых пока нет. Несмотря на это, Алексей Овсянников выразил уверенность, что преступление будет раскрыто. В Псковской области наблюдается высокая раскрываемость грабежей.

ИСТОЧНИК KP.RU