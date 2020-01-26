Археологи не подтвердили информацию о массовом захоронении жертв фашизма в Пыталовском районе

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:27:20+03:00

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Археологический центр Псковской области опроверг предварительную информацию о массовом захоронении мирных жителей, убитых в Великую Отечественную войну, в Пыталовском районе. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из аккаунта Центра в соцсети «Instagram».

Фото: Археологический центр Псковской области.

Напомним, неделей ранее поисковой отряд «Поиск-97» обнаружил в Пыталовском районе останки солдата Красной армии и в этом же раскопе после обрушения одной из его стенок раскрылось массовое захоронение мирных людей. Среди десяти погибших были мать с младенцем и несколько подростков. Волонтеры отряда предположили, что нашли захоронение жертв фашистов. Эту версию проверили специалисты Археологического центра.

- В ходе работ было установлено, что захоронение воина Советской армии было сделано на старом деревенском кладбище, существовавшем в 18-19 веках. Об этом говорят находки из слоя некрополя, - заключили археологи.

ИСТОЧНИК KP.RU