Маршрут и расписание псковского автобуса №30 изменятся с 28 января
С 28 января изменится маршрут и расписание городского автобуса №30 в Пскове. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».
Начиная со вторника, псковский автобус №30 снова пойдет по Рижскому проспекту и улице Рокоссовского в сторону остановки «Улица Рокоссовского» через остановки «Улица Западная», «Телецентр», «Рижский микрорайон».
Также в предприятии добавили, что изменится и расписание автобуса.
КСТАТИ
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области на прошлой неделе озвучил предложение перенести маршрут «тридцатки» с Рижского проспекта на улицу Коммунальную, чтобы жители Запсковья могли без пересадок добраться до городской и детской областной больниц (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU