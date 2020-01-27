Маршрут и расписание псковского автобуса №30 изменятся с 28 января

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:23:51+03:00

Областной комитет также обдумывает решение перенести маршрут автобуса на Коммунальную улицу. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Со вторника возобновится движение автобуса по Рижскому проспекту и улице Рокоссовского

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С 28 января изменится маршрут и расписание городского автобуса №30 в Пскове. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Начиная со вторника, псковский автобус №30 снова пойдет по Рижскому проспекту и улице Рокоссовского в сторону остановки «Улица Рокоссовского» через остановки «Улица Западная», «Телецентр», «Рижский микрорайон».

Также в предприятии добавили, что изменится и расписание автобуса.

КСТАТИ

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области на прошлой неделе озвучил предложение перенести маршрут «тридцатки» с Рижского проспекта на улицу Коммунальную, чтобы жители Запсковья могли без пересадок добраться до городской и детской областной больниц (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU