2020-01-27T11:48:48+03:00
Общество

Металлическим забором оградили Насвинскую школу Новосокольнического района

Районная прокуратура выявила нарушение закона о противодействии терроризму
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Требования суда уже выполнены, забор у школы появился.Требования суда уже выполнены, забор у школы появился.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Металлический забор установили по периметру Насвинской средней школы в Новосокольническом районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной прокуратуре, суд обязал администрацию района и образовательного учреждения оградить территорию школы.

Прокурорская проверка выявила, что в Насвинской школе не соблюдается законодательство о противодействии терроризму. Из-за отсутствия ограждения на территорию учебного заведения могут пройти посторонние люди и может проехать транспорт, в том числе в нерабочее время.

По постановлению суда территории средней школы оградили металлическим забором по периметру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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