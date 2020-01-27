Металлическим забором оградили Насвинскую школу Новосокольнического района

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:48:48+03:00

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Металлический забор установили по периметру Насвинской средней школы в Новосокольническом районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной прокуратуре, суд обязал администрацию района и образовательного учреждения оградить территорию школы.

Прокурорская проверка выявила, что в Насвинской школе не соблюдается законодательство о противодействии терроризму. Из-за отсутствия ограждения на территорию учебного заведения могут пройти посторонние люди и может проехать транспорт, в том числе в нерабочее время.

По постановлению суда территории средней школы оградили металлическим забором по периметру.

ИСТОЧНИК KP.RU