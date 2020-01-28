Новый 32-местный катер будет перевозить пассажиров с материка на Талабы

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:43:11+03:00

Фото: Мария Булатова. Талабские острова должны стать одной из точек роста в регионе.

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Новый 32-местный катер будет курсировать между Талабскими островами и материком. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, губернатор Псковской области обсудил вопрос транспортной доступности островов с главой района Натальей Федоровой.

Глава района рассказала, что в деревне Толбица Псковского района продолжается строительство причала (подробности). Работы идут по графику и завершатся в апреле этого года.

Фото: Мария Булатова. Строительство причала идет по графику.

Для организации регулярных пассажирских перевозок регион купит новый катер. Расписание рейсов уже продумывают. Губернатор попросил проследить, чтобы в туристический сезон хватало мест для желающих добраться до Талабов.

Талабские острова должны стать одной из точек роста в регионе. Этим и объясняется их включение в программу социально-экономического развития области. И хотя план по улучшению инфраструктуры на островах растягивается на 3 года, реализацию некоторых предложений начинают уже сейчас.

КСТАТИ

В Пскове реализуется крупный инвестиционный проект "Общее Чудское озеро - 2/ Common Peipsi - 2" программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" на период 2014-2020 годов.

Общий бюджет проекта – 5 199 139 евро. По его итогам на территории Псковской области появятся причал для обслуживания 2 муниципальных катеров, катер на 40 мест, станция подачи воды для деревни Череха и новая система аэрации очистных сооружений Пскова. Проект реализуется до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU