В Псковском озере возле деревни Толбица построят новый причал для катеров
В акватории Псковского озера возле деревни Толбица построят новый причал для катеров, отплывающих в направлении Талабских островов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, финансовую помощь в возведении нового причала оказывает Эстония в рамкам программы приграничного сотрудничества.
Строителям предстоит углубить дно озера в месте постройки причала. После возведения мостков подрядчик установит ограждение, скамейки и охраняемый павильон для ожидания.
Аукцион на проведение строительства уже объявлен. Подрядной организации выделят 16 миллионов рублей. Организация-победитель станет известна 26 августа.
КСТАТИ
В рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» в Псковской области благоустроят Сквер искусств в районе «Завеличье», а также приведут в порядок парковую территорию за Мирожским монастырём в областном центре. Работы там завершат к осени 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU