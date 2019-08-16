В Псковском озере возле деревни Толбица построят новый причал для катеров

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-16T17:03:58+03:00

В акватории Псковского озера появится охраняемый причал с павильоном для ожидания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оттуда жители и гости региона будут отъезжать в направлении Талабских островов

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В акватории Псковского озера возле деревни Толбица построят новый причал для катеров, отплывающих в направлении Талабских островов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, финансовую помощь в возведении нового причала оказывает Эстония в рамкам программы приграничного сотрудничества.

Строителям предстоит углубить дно озера в месте постройки причала. После возведения мостков подрядчик установит ограждение, скамейки и охраняемый павильон для ожидания.

Аукцион на проведение строительства уже объявлен. Подрядной организации выделят 16 миллионов рублей. Организация-победитель станет известна 26 августа.

КСТАТИ

В рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» в Псковской области благоустроят Сквер искусств в районе «Завеличье», а также приведут в порядок парковую территорию за Мирожским монастырём в областном центре. Работы там завершат к осени 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU