Монумент в память о Ледовом побоище на горе Соколиха в Псковском районе могут закрыть многоэтажки

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:42:23+03:00

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Памятник «Ледовому побоищу» на горе Соколихе в своё время был специально возведён с таким расчётом, чтобы его было видно издалека с разных сторон. Сейчас этот замысел оказался под угрозой из-за застройки многоэтажками.

Такое мнение на заседании«Народного университета» при Псковском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и архитектуры (ВООПИиК) в краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва высказала искусствовед, историк архитектуры и заместитель председателя Псковского отделения ВООПИиК Ирина Голубева, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в Псковской городской библиотеке.

По словам Ирины Голубевой, несмотря на приближающийся юбилей Ледового побоища, этот монумент вот-вот заслонит новая застройка, поскольку он находится в Псковском районе, на который не распространяются городские охранные регламенты. А скоординировать свои действия на этой территории городские и районные власти почему-то никак не могут.

Ирина Голубева читает лекцию «Город в городе. Закономерности градостроительной системы Пскова и её охрана сегодня»

Гора Соколиха, добавила Ирина Голубева, и сама по себе является памятником природы, но поставить её на охрану у псковичей до сих пор не получилось, поэтому закон на стороне застройщиков, а доводы специалистов и «романтические» воспоминания коренных псковичей никто не берёт в расчёт.

КСТАТИ

Монумент в память о Ледовом побоище 1242 года выполнен по проекту скульптора И.И. Козловского и архитектора П.С. Бутенко. Затем к работе над монументом присоединились скульпторы А. И. Козловский и Р.С. Кириллова. Отливало и монтировало памятник Всесоюзное художественно-производственное объединение МК СССР им. Е.В. Вучетича. Монумент открыли 24 июня 1993 года в день празднования 1090-летия Пскова.

В 2021 году в России будет отмечаться 800-летие со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин еще в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU