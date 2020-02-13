Ремонт улиц Гагарина и Металлистов начнется в 2020 году

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:24:05+03:00

За два года на улицах отремонтируют асфальт и тротуары

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Ремонт улиц Гагарина и Металлистов в Пскове начнется в этом году. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков», дороги приведут в порядок за 2 года.

В 2020 году починят улицу Гагарина на участке от Бастионной до Октябрьского проспекта и улицу Металлистов на участке от дома № 27В до Октябрьского проспекта.

В 2021 году отремонтируют участок улицы Гагарина от Яна Фабрициуса до улицы Бастионной и улицу Металлистов от Яна Фабрициуса до дома № 27В.

Как сообщили в УГХ администрации Пскова, на улицах приведут в порядок покрытие проезжей части и тротуары.

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ИСТОЧНИК KP.RU