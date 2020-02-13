2020-02-13T16:24:05+03:00
Общество

Ремонт улиц Гагарина и Металлистов начнется в 2020 году

За два года на улицах отремонтируют асфальт и тротуары
Максим Дмитриев
Поделиться:
Хорошие новости.Хорошие новости.Фото: Александр Абакумов
Изменить размер текста:

Ремонт улиц Гагарина и Металлистов в Пскове начнется в этом году. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков», дороги приведут в порядок за 2 года.

В 2020 году починят улицу Гагарина на участке от Бастионной до Октябрьского проспекта и улицу Металлистов на участке от дома № 27В до Октябрьского проспекта.

В 2021 году отремонтируют участок улицы Гагарина от Яна Фабрициуса до улицы Бастионной и улицу Металлистов от Яна Фабрициуса до дома № 27В.

Как сообщили в УГХ администрации Пскова, на улицах приведут в порядок покрытие проезжей части и тротуары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гаражный проезд в Пскове отремонтируют и расширят

В 2020 году эта дорога должна стать «дублером» Рижского проспекта (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Реконструкция боя 6-й роты состоится в Ленинградской области 29 февраля
Гаражный проезд в Пскове отремонтируют и расширят
"Псковские коммунальные системы" будут продавать сжиженый газ для индивидуальных установок
Ремонт улиц Гагарина и Металлистов начнется в 2020 году
Кукольные домики из дерева начали выпускать псковские заключенные ИК-6
Центральная библиотека Пскова предлагает смотреть по QR-коду видео о псковичах- героях Великой Отечественной войны
Частным детским садам в Псковской области предлагают субсидии на открытие дополнительных мест
Губернатор Псковской области держит на личном контроле ситуацию со смертельным ДТП
Два многоквартирных дома построят в Псковской области для переселения псковичей из ветхого жилья
Дорога в Пустошкинском районе, где случилось ДТП, была в нормативном состоянии
В Невеле начальница почты похитила 345 тысяч рублей
В Псковской области ветераны смогут ездить в автобусах бесплатно
Как отключить старение и как бороться с микробами, расскажут псковичам ученые из МГУ
Более 35 тонн яблок и орехов кешью не пустил Россельхознадзор в Псковскую область
В Псковской областной больнице установили специальный режим
В марте в деревне Березка заработает ФАП