Ремонт улиц Гагарина и Металлистов начнется в 2020 году
Ремонт улиц Гагарина и Металлистов в Пскове начнется в этом году. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков», дороги приведут в порядок за 2 года.
В 2020 году починят улицу Гагарина на участке от Бастионной до Октябрьского проспекта и улицу Металлистов на участке от дома № 27В до Октябрьского проспекта.
В 2021 году отремонтируют участок улицы Гагарина от Яна Фабрициуса до улицы Бастионной и улицу Металлистов от Яна Фабрициуса до дома № 27В.
Как сообщили в УГХ администрации Пскова, на улицах приведут в порядок покрытие проезжей части и тротуары.
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ИСТОЧНИК KP.RU