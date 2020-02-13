2020-02-13T16:24:08+03:00
Общество

Гаражный проезд в Пскове отремонтируют и расширят

В 2020 году эта дорога должна стать «дублером» Рижского проспекта
Максим Дмитриев
Поделиться:
Фото: пресс-служба муниципалитета. Ремонт Гаражного проезда проведут после восстановления Рижского проспекта.Фото: пресс-служба муниципалитета. Ремонт Гаражного проезда проведут после восстановления Рижского проспекта.
Изменить размер текста:

Гаражный проезд в Пскове отремонтируют в 2020 году после завершения работ на Рижском проспекте. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, депутаты, жители города и представители администрации Пскова обсудили планы по ремонту дорог в Пскове на контрольном выезде.

В 2020 году отремонтируют Гаражный проезд, который станет «дублером» Рижского проспекта после его реконструкции от площади Ленина до улицы Юбилейной. Изначально речь шла только о ремонте дороги на Гаражном проезде, однако впоследствии его решили расширить, обустроить там пешеходную зону и установить светофоры.

Фото: пресс-служба муниципалитета. Жители попросили главу Пскова уделить внимание скверу у детского сада "Аистенок".

Фото: пресс-служба муниципалитета. Жители попросили главу Пскова уделить внимание скверу у детского сада "Аистенок".

Также администрация заявила, что в будущем займется благоустройством сквера, разделяющего улицы Доставалова, Шестака и Маргелова. Парк несколько лет заброшен, частично зарос борщевиком, часто там появляются стихийные свалки. Власти на данный момент переводят участок, за который отвечает министерство обороны, в ведение муниципалитета. Тогда город рассмотрит вопрос благоустройства этой территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт улиц Гагарина и Металлистов начнется в 2020 году

За два года на улицах отремонтируют асфальт и тротуары (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гаражный проезд в Пскове отремонтируют и расширят
"Псковские коммунальные системы" будут продавать сжиженый газ для индивидуальных установок
Ремонт улиц Гагарина и Металлистов начнется в 2020 году
Кукольные домики из дерева начали выпускать псковские заключенные ИК-6
Центральная библиотека Пскова предлагает смотреть по QR-коду видео о псковичах- героях Великой Отечественной войны
Частным детским садам в Псковской области предлагают субсидии на открытие дополнительных мест
Губернатор Псковской области держит на личном контроле ситуацию со смертельным ДТП
Два многоквартирных дома построят в Псковской области для переселения псковичей из ветхого жилья
Дорога в Пустошкинском районе, где случилось ДТП, была в нормативном состоянии
В Невеле начальница почты похитила 345 тысяч рублей
В Псковской области ветераны смогут ездить в автобусах бесплатно
Как отключить старение и как бороться с микробами, расскажут псковичам ученые из МГУ
Более 35 тонн яблок и орехов кешью не пустил Россельхознадзор в Псковскую область
В Псковской областной больнице установили специальный режим
В марте в деревне Березка заработает ФАП