Гаражный проезд в Пскове отремонтируют и расширят

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:24:08+03:00

В 2020 году эта дорога должна стать «дублером» Рижского проспекта

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Гаражный проезд в Пскове отремонтируют в 2020 году после завершения работ на Рижском проспекте. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, депутаты, жители города и представители администрации Пскова обсудили планы по ремонту дорог в Пскове на контрольном выезде.

В 2020 году отремонтируют Гаражный проезд, который станет «дублером» Рижского проспекта после его реконструкции от площади Ленина до улицы Юбилейной. Изначально речь шла только о ремонте дороги на Гаражном проезде, однако впоследствии его решили расширить, обустроить там пешеходную зону и установить светофоры.

Фото: пресс-служба муниципалитета. Жители попросили главу Пскова уделить внимание скверу у детского сада "Аистенок".

Также администрация заявила, что в будущем займется благоустройством сквера, разделяющего улицы Доставалова, Шестака и Маргелова. Парк несколько лет заброшен, частично зарос борщевиком, часто там появляются стихийные свалки. Власти на данный момент переводят участок, за который отвечает министерство обороны, в ведение муниципалитета. Тогда город рассмотрит вопрос благоустройства этой территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU