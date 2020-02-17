«Мы стоим на краю»: псковскому «Шансу» нечем кормить 160 собак

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:15:14+03:00

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- Друзья, помогите прокормить 160 собак «Шанса»! – отчаянный возглас о помощи появился на официальной странице псковской зоозащитной организации «ВКонтакте». Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», некоммерческой зоозащитной организации просто необходима помощь неравнодушных псковичей, в приюте закончились запасы еды.

- Нет сил, нет средств и почти уже нет надежды на то, что что-то изменится. Мы реально стоим на краю. Не дайте нам упасть, умоляем! – взывают псковские зоозащитники.

Зоозащитная организация 5 лет вылавливает бездомных собак на улицах города, пресекают собачьи свадьбы, защищает население от стай бродячих животных. Волонтеры гуманно сокращают количество бездомных собак, стерилизуют и ищут им хозяев. Сегодня «Шанс» просит о помощи псковичей, так как организация оказалась в безвыходном положении. Последняя порция риса уйдет завтра, послезавтра обитатели приюта останутся без еды. А впереди – аванс работникам и оплата нового счета за свет в 22 тысячи рублей.

Фото: "Шанс".

Сотрудники приюта рассказали, что в день на еду уходит 36-38 пачек риса или гречки (по 900 граммов). В месяц выходит почти тонна, 900 килограммов, что встает в 40 тысяч рублей.

- Уже два месяца 2020 года мы живем только на ваши пожертвования! Других средств к существованию у нас нет, - признаются общественники.

Помочь «Шансу» можно любым количеством риса, гречки или макарон. Можно привезти по адресу: ул. Советской армии, 56 Б или сделать пожертвование на карту.

РЕКВИЗИТЫ «ШАНСА»

Номер карты Сбербанка 676280519016973528

Карта привязана к телефону +7-911-352-63-03

Получатель: Мария Анатольевна В.

PayPal: masha19711@yandex.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU