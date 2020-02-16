2020-02-16T15:40:15+03:00
Общество

Вагончик-бытовка, материалы для забора и деньги требуются псковскому приюту животных "Шанс" для обустройства на новом участке

На новом участке состоялся субботник
Василиса Алексеева
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Фото: vk.com/shanszoopskov. Пока на новом месте только столбы от энергетиков.Фото: vk.com/shanszoopskov. Пока на новом месте только столбы от энергетиков.
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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", зоозащитная организация "Шанс" начала работы по обустройству нового места, где в будущем будет размещаться приют.

В приюте отметили, что участок большой и организации, как и всегда, требуется материальная и физическая помощь волонтеров, неравнодушных псковичей.

Фото: vk.com/shanszoopskov. Пока на новом месте только столбы от энергетиков.

Фото: vk.com/shanszoopskov. Пока на новом месте только столбы от энергетиков.

- "Псковэнерго" по нашей заявке провели линию специально к нашему участку. Теперь нам надо поставить наш щит, на это нужно 30 000 рублей. Еще нам нужно найти, желательно в дар, вагончик-бытовку, чтобы было куда спрятаться от дождя и переодеться. Следующий шаг - огораживаем небольшую часть участка глухим забором, тоже голову ломаем, как и из чего, и будем думать о фундаменте для хозблока. Одновременно начнем размечать место под первые вольеры, - сообщили в "Шансе".

Фото: vk.com/shanszoopskov. Работы предстоит много.

Фото: vk.com/shanszoopskov. Работы предстоит много.

В субботу, 15 февраля, сотрудники приюта и волонтеры отправились на участок под приют, чтобы "пораскинуть мозгами и наметить первые шаги".

- Надеемся, что эта поездка станет исторической, - отметили в приюте.

Планы у приюта большие, сейчас участок для приюта - поле с кустами и работы предстоит много.

Фото: vk.com/shanszoopskov. Работы предстоит много.

Фото: vk.com/shanszoopskov. Работы предстоит много.

-Конечно, нужны деньги на все это. Что сможем сделать своими силами - сделаем! Но в одиночку нам не справиться - это очевидно. Если навалимся всем миром, если нам будут помогать власти, жители города и области, если нам поможет бизнес сообщество, то мы построим приют для собак и кошек! Главное, мы знаем каким он должен быть, мы знаем, какая работа приносит ощутимый результат. Работу приюта мы наладим, только помогите его построить! Мы начинаем "проламывать стены" и преодолевать препятствия, откладывать больше нельзя! - обратились к псковичам зоозащитники.

Реквизиты для оказания помощи:

номер карты Сбербанка для сбора пожертвований 676280519016973528, привязана к телефону +7-911-352-63-03 получатель Мария Анатольевна В., PayPal:masha19711@yandex.ru

+7 (921) 211-03-03, Псков, улица Советской Армии, 56 б, Псков

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ИСТОЧНИК KP.RU

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