2020-02-18T17:59:17+03:00
Общество

23-летнего Алексея Иванова ищут в Пскове

Парень рос в школе-интернате, найти родственников и близких не удается
Алиса Солнцева
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Фото: Библиотека имени И.И. Василёва.Фото: Библиотека имени И.И. Василёва.
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Сотрудники библиотеки имени И.И. Василёва в Пскове ищут 23-летнего Алексея Иванова. Как сообщают в учреждении, Алексей был постоянным читателем «Василёвки» и приходил в библиотеку практически ежедневно.

Известно, что Алексей Анатольевич Иванов родился 21 ноября 1996 года, является сиротой, воспитывался в интернате. Ранее он жил в псковском лесничестве. Когда юноше исполнилось 23 года, он должен был оттуда уйти.

Алексей рассказывал сотрудникам библиотеки о том, что пытается добиться через суд предоставления квартиры. До этого времени нашел кров у знакомых на Рижском проспекте.

В последний раз в библиотеке его видели на мероприятии 4 января. На мобильный телефон парень не отвечает и на страницу «ВКонтакте» не заходит, на пункт питания для малоимущих также не приходит уже месяц.

Сотрудники библиотеки незнакомы с родственниками или близкими друзьями Алексея.

Всех, кто видел Алексея Иванова, общался с ним или владеет информацией о его местонахождении, просят откликнуться по телефону: 8 (8112) 66-43-24.

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В соцучреждениях города парень является постоянным подопечным (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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