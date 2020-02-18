23-летнего Алексея Иванова ищут в Пскове

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:59:17+03:00

Парень рос в школе-интернате, найти родственников и близких не удается

Изменить размер текста: A A

Сотрудники библиотеки имени И.И. Василёва в Пскове ищут 23-летнего Алексея Иванова. Как сообщают в учреждении, Алексей был постоянным читателем «Василёвки» и приходил в библиотеку практически ежедневно.

Известно, что Алексей Анатольевич Иванов родился 21 ноября 1996 года, является сиротой, воспитывался в интернате. Ранее он жил в псковском лесничестве. Когда юноше исполнилось 23 года, он должен был оттуда уйти.

Алексей рассказывал сотрудникам библиотеки о том, что пытается добиться через суд предоставления квартиры. До этого времени нашел кров у знакомых на Рижском проспекте.

В последний раз в библиотеке его видели на мероприятии 4 января. На мобильный телефон парень не отвечает и на страницу «ВКонтакте» не заходит, на пункт питания для малоимущих также не приходит уже месяц.

Сотрудники библиотеки незнакомы с родственниками или близкими друзьями Алексея.

Всех, кто видел Алексея Иванова, общался с ним или владеет информацией о его местонахождении, просят откликнуться по телефону: 8 (8112) 66-43-24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В псковской опеке подтвердили, что Алексей Иванов не появлялся в соцучреждениях больше месяца

В соцучреждениях города парень является постоянным подопечным (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU