2020-02-18T17:59:21+03:00
Общество

В псковской опеке подтвердили, что Алексей Иванов не появлялся в соцучреждениях больше месяца

В соцучреждениях города парень является постоянным подопечным
Алиса Солнцева
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Фото: Библиотека имени И.И. Василева.Фото: Библиотека имени И.И. Василева.
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В Центре социального обслуживания города Пскова подтвердили, что знают Алексея Иванова, там он является постоянным подопечным. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в учреждении, 23-летний юноша в последнее время действительно не появлялся ни в доме для сирот в лесничестве, ни в отделениях по оказанию помощи лицам БОМЖ.

Более того, при помощи Центра социального обслуживания и отдела опеки разрешилась проблема Алексея, однако работники не могут обрадовать юношу, так как он не выходит на связь.

Напомним, бить тревогу о пропаже парня начали сотрудники краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва. Юноша был постоянным посетителем учреждения, однако не появляется и не выходит на связь уже больше месяца. Библиотекари и сотрудники опеки обеспокоены исчезновением юноши (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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