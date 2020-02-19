Отзывчивые псковичи помогли «Шансу» накормить 160 собак

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:34:40+03:00

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Неравнодушные псковичи откликнулись на просьбу зоозащитной организации «Шанс» и привезли в приют для животных крупы, макароны, консервы, мясо и другую еду, чтобы 160 питомцев смогли поужинать. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», на своих страницах в соцсетях зоозащитники благодарят помощников.

Фото: "Шанс".

- Благодаря вам мы сварили 250 литров каши, как и всегда на нашу ораву в 160 голодных ртов. Но это был не просто ужин. Каждому хвостатому в миску мы наливали вашу щедрость, заботу и тепло души! – признаются в «Шансе».

За 2 дня приют посетило много людей. Кто-то прознал о беде и приехал сам, кто-то организовал соседей, коллег, дети просили родителей навестить собачек.

Фото: "Шанс".

Доброта людей воодушевила волонтеров, они снова почувствовали что «Шанс» нужен не только обитателям приюта и его создателям, но и городу. Некоммерческая организация в очередной раз обращается к властям с просьбой о финансировании, чтобы продолжить нужную Пскову работу.

ИСТОЧНИК KP.RU