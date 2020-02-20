Объездную дорогу под Виадуком отремонтируют к августу 2020 года

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:01:45+03:00

Стал известен подрядчик, который выполнит ремонт двух улиц в 2020 году

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в Пскове приведут в порядок объездную дорогу под Виадуком. Речь идет о дороге, соединяющей улицу Вокзальную с улицей Льва Толстого. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, работы выполнит компания «Спецдор 60».

На участке протяженностью 750 метров заменят асфальт и бортовой камень, отрегулируют высоту крышек люков, также приведут в порядок тротуары и автобусную остановку. Кроме того, в задачи подрядчика входит восстановление зеленой зоны.

На ремонт объездной направят 18,8 миллиона рублей. Работы завершатся 28 августа 2020 года.

Этот же подрядчик отремонтирует улицу Гагарина (от Бастионной до Октябрьского проспекта).

ИСТОЧНИК KP.RU