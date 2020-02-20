2020-02-20T13:01:45+03:00
Общество

Объездную дорогу под Виадуком отремонтируют к августу 2020 года

Стал известен подрядчик, который выполнит ремонт двух улиц в 2020 году
Максим Дмитриев
Поделиться:
В 18,8 миллиона рублей обойдется ремонт объездной под Виадуком.В 18,8 миллиона рублей обойдется ремонт объездной под Виадуком.Фото: Александр СИДОРЕНКО
Изменить размер текста:

В 2020 году в Пскове приведут в порядок объездную дорогу под Виадуком. Речь идет о дороге, соединяющей улицу Вокзальную с улицей Льва Толстого. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, работы выполнит компания «Спецдор 60».

На участке протяженностью 750 метров заменят асфальт и бортовой камень, отрегулируют высоту крышек люков, также приведут в порядок тротуары и автобусную остановку. Кроме того, в задачи подрядчика входит восстановление зеленой зоны.

На ремонт объездной направят 18,8 миллиона рублей. Работы завершатся 28 августа 2020 года.

Этот же подрядчик отремонтирует улицу Гагарина (от Бастионной до Октябрьского проспекта).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Политические партии удовлетворены работой Избиркома Псковской области
Объездную дорогу под Виадуком отремонтируют к августу 2020 года
Избирком Псковской области к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию готов
Игорь Сопов: Для избирательной комиссии нет разницы, большие это выборы или маленькие
В Печорах будут судить хозяина бульдога, обезобразившего лицо ребенка
За распространение порнографии «ВКонтакте» псковичу грозит 6 лет тюрьмы
Пять видов транспортных карт появятся в Псковской области
Сотрудничество «Титан-Полимера» с ПсковГУ позволит экспериментировать и развиваться производственной отрасли
Вера Емельянова высказалась за внесение поправок в Конституцию в поддержку семьи
Псковский губернатор о заявлениях эстонских политиков: Это комплекс неполноценности
Отзывчивые псковичи помогли «Шансу» накормить 160 собак
Новое жилье получил 4471 ветеран Псковской области