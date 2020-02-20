2020-02-20T15:09:55+03:00
Звезды

Стала известна программа Дня защитника Отечества в Пскове

Торжественный митинг, концерт, показательные выступления десантников и выставка оружия пройдут 22 февраля
Алиса Солнцева
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Торжественные мероприятия начнутся 22 февраля.Торжественные мероприятия начнутся 22 февраля.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества пройдут в Пскове 22 февраля. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в городской администрации.

В субботу, 22 февраля, состоится возложение цветов, торжественный митинг, плац-парад военного оркестра, показательные выступления разведки, кинологов и десантирование парашютистов. На набережной реки Великой пройдет концерт военных ансамблей и городских коллективов. Будет работать выставка оружия, техники, полевая кухня и торговые точки.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

22 февраля

10:00 – Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата (площадь Победы, 1)

11:30 – Митинг, посвященный Дню защитника Отечества (набережная реки Великой, амфитеатр: набережная Флотской славы)

12:00 – Плац-парад сводного военного оркестра. Десантирование парашютистов; показательные выступления разведывательных подразделений, кинологов (набережная реки Великой, амфитеатр: набережная Флотской славы)

13:00 – Праздничный концерт вокально-инструментальных ансамблей Псковского гарнизона совместно с творческими коллективами города Пскова (набережная реки Великой, амфитеатр: набережная Флотской славы)

13:40 – 16:00 – Статистический показ образцов вооружения и военной техники ВДВ; интерактивный показ экипировки, средств оптического наблюдения, переносных средств связи; показ парашютных систем; работа полевой кухни и выездных торговых точек (набережная реки Великой, амфитеатр: набережная Флотской славы)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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