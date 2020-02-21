2020-02-21T09:39:01+03:00
Общество

Пушкинский заповедник приглашает мужчин на гуляния-состязания ко Дню защитника Отечества

22 и 23 февраля сильному полу предлагают показать удаль и смекалку в народных играх
Алиса Солнцева
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Программу «...Красавцы молодые, великаны удалые...» подготовили в "Михайловском".Программу «...Красавцы молодые, великаны удалые...» подготовили в "Михайловском".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 22 и 23 февраля проведут мужские гуляния-состязания, какие время от времени устраивали раньше псковские крестьянские мальцы. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в информационной службе учреждения.

В основе праздничной программы «...Красавцы молодые, великаны удалые...» лежит фольклорный материал. Участникам предлагают поучаствовать в традиционных играх, в числе которых, например, «Бабки» и «Кубарь», послушать местные частушки, посостязаться в пляске-драке «Под Сумецкого» и не только. Участников программы ждут задания, при выполнении которых они смогут сполна проявить не только богатырскую силу, но и сноровку вкупе с природной смекалкой.

КОНКРЕТНО

Гуляния-состязания начнутся в 16:00 на мельничном дворе в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в Бугрово Пушкиногорского района.

Предварительные заявки можно сделать по телефонам 8 (811-46) 2-23-21 или (811-46) 2-18-15.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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