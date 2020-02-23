Полиция разыскивает разместившего порнографию великолучанина

23 Февр. 2020 2020-02-23T19:24:10+03:00

От двух до шести лет грозит преступнику

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Уголовное дело возбудили против великолучанина, разместившего на своей странице в соцсети «ВКонтакте» порнографические ролики. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Великих Лук, прокурор признал решение о возбуждении уголовного дела законным.

Следствие установило, что в 2019 году на страничке в соцсети «ВКонтакте» появились видеозаписи порнографического характера. Страница зарегистрирована под псевдонимом, местом жительства пользователя указан город Великие Луки.

Преступник на данный момент не установлен, правоохранители собирают доказательства и разыскивают владельца страницы.

По части 3 статьи 242 уголовного кодекса (публичная демонстрация порнографических материалов) возможно лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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Мужчина выкладывал в интернет фото и видео со своим участием (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU