Полиция разыскивает разместившего порнографию великолучанина
Уголовное дело возбудили против великолучанина, разместившего на своей странице в соцсети «ВКонтакте» порнографические ролики. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Великих Лук, прокурор признал решение о возбуждении уголовного дела законным.
Следствие установило, что в 2019 году на страничке в соцсети «ВКонтакте» появились видеозаписи порнографического характера. Страница зарегистрирована под псевдонимом, местом жительства пользователя указан город Великие Луки.
Преступник на данный момент не установлен, правоохранители собирают доказательства и разыскивают владельца страницы.
По части 3 статьи 242 уголовного кодекса (публичная демонстрация порнографических материалов) возможно лишение свободы на срок от двух до шести лет.
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Мужчина выкладывал в интернет фото и видео со своим участием (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU