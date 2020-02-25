2020-02-25T17:35:13+03:00
Общество

Со 2 по 10 марта автобус №11 в Пскове поедет по другому маршруту

В связи с реконструкцией «Машиностроителя» перекроют Гражданскую улицу
Максим Дмитриев
Поделиться:
На несколько дней 11-й изменит маршрут.На несколько дней 11-й изменит маршрут.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

11-й автобус в Пскове около недели будет ездить по другому маршруту. Изменения связаны с реконструкцией стадиона «Машиностроитель», из-за которой со 2 по 10 марта перекроют участок улицы Гражданской (подробности).

В пресс-службе «Псковпассажиравтотранса» «Комсомольской правде – Псков» сообщили новую схему движения.

От вокзала автобус поедет по улице Вокзальной и Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту (по этой же схеме движения работают маршруты №№ 8 и 19, когда следуют от вокзала).

От Летнего сада автобус продолжит движение по Октябрьскому проспекту, свернет на Вокзальную и вокзал.

По такому маршруту автобус №11 поедет с 8 утра 2 марта до 24 часов 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковские власти предлагают исключить населенные пункты Себежского района из состава нацпарка
Со 2 по 10 марта автобус №11 в Пскове поедет по другому маршруту
Марина Гаращенко приехала с проверкой в Островский роддом после жалобы на суп с личинками
Псковичей приглашают принять участие в кастинге «Новой звезды — 2021»
Жители Себежского района просят провести референдум по земельному вопросу
Великолукский боксер завоевал «золото» на международных соревнованиях в Боснии и Герцеговине
Псковичи проголосовали за благоустройство парка имени Юрия Гагарина
Педагог детской музыкальной школы Великих Лук погибла в ДТП в Новосокольническом районе
В Великих Луках Масленицу отпразднуют 29 февраля
Травмы головы получил великолучанин при столкновении с припаркованным авто
Инвалида-колясочника не пустили в ночной клуб в Пскове
Юбилейные медали к 75-летию Победы вручил губернатор дновским ветеранам
Машина с пятью детьми в салоне съехала в кювет в Гдовском районе
В одном из банков Пскова в сданной выручке обнаружили фальшивую пятитысячную купюру
«Странно, что ответственные не видят этого сами»: Михаил Ведерников проинспектировал реконструкцию «Купола»
Полиция разыскивает разместившего порнографию великолучанина
Новых руководителей назначили в трех районных отделах псковского следкома
1 марта в Пскове состоится турнир по дзюдо памяти 6-й роты
В Троицкий собор привезли икону Главного Храма Вооруженных Сил России
В Пскове прошли праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества
27 пешеходных переходов появятся около школ в Псковской области
В марте псковский «Ревизор» едет на «Золотую маску» в Москву
Федеральные специалисты проверили качество оказания помощи онкобольным в Псковской области
Президент назначил федеральных судей в Псковской области
26 февраля перекроют центр Порхова