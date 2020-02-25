Со 2 по 10 марта автобус №11 в Пскове поедет по другому маршруту

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:35:13+03:00

Изменить размер текста: A A

11-й автобус в Пскове около недели будет ездить по другому маршруту. Изменения связаны с реконструкцией стадиона «Машиностроитель», из-за которой со 2 по 10 марта перекроют участок улицы Гражданской (подробности).

В пресс-службе «Псковпассажиравтотранса» «Комсомольской правде – Псков» сообщили новую схему движения.

От вокзала автобус поедет по улице Вокзальной и Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту (по этой же схеме движения работают маршруты №№ 8 и 19, когда следуют от вокзала).

От Летнего сада автобус продолжит движение по Октябрьскому проспекту, свернет на Вокзальную и вокзал.

По такому маршруту автобус №11 поедет с 8 утра 2 марта до 24 часов 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU