Псковские власти предлагают исключить населенные пункты Себежского района из состава нацпарка

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:04:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы рассмотрел вопросы землепользования национального парка «Себежский». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, сегодня, 25 февраля, в Себеже прошло выездное заседание профильного комитета.

Глава региона подчеркнул, что жители Себежского района не могут строить дома или вести подсобное хозяйство на собственных участках. Запреты, относящиеся к охраняемой зоне, тормозят развитие муниципалитета. Многие договоры аренды могут быть не продлены, и муниципалитет понесет большие убытки.

Заместитель губернатора Нинель Салагаева озвучила основное предложение: исключить населенные пункты из состава национального парка. Кроме того, она предложила внести поправки в федеральное законодательство, разрешив выделять участки жителям муниципалитета.

Фото: пресс-служба АПО.

- Для решения вопроса по выводу населенных пунктов из состава нацпарка необходимо подключить науку. Исследовательские центры дадут заключение о том, как это повлияет на экологическую обстановку, - объяснил председатель профильного комитета Госдумы Николай Николаев.

Следующим вопросом для проработки станет возможность передачи управления национальным парком на региональный уровень.

Депутат Госдумы Сергей Крючек заметил, что Псковская область может стать первой в решении вопросов нацпарков по всей стране.

- Такой ситуации, которая сложилась с нацпарком «Себежский», быть не должно. Мы люди настойчивые, поставили себе цель и не успокоимся, пока не добьемся решения актуальных вопросов, - заверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Себежского района просят провести референдум по земельному вопросу

Члены комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы ищут способы помочь жителям, оказавшимся «заложниками» национального парка (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU