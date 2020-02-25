2020-02-25T18:04:57+03:00
Общество

Псковские власти предлагают исключить населенные пункты Себежского района из состава нацпарка

Представители Государственной думы оценили ситуацию на месте
Максим Дмитриев
Поделиться:
Фото: пресс-служба АПО.Фото: пресс-служба АПО.
Изменить размер текста:

Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы рассмотрел вопросы землепользования национального парка «Себежский». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, сегодня, 25 февраля, в Себеже прошло выездное заседание профильного комитета.

Глава региона подчеркнул, что жители Себежского района не могут строить дома или вести подсобное хозяйство на собственных участках. Запреты, относящиеся к охраняемой зоне, тормозят развитие муниципалитета. Многие договоры аренды могут быть не продлены, и муниципалитет понесет большие убытки.

Заместитель губернатора Нинель Салагаева озвучила основное предложение: исключить населенные пункты из состава национального парка. Кроме того, она предложила внести поправки в федеральное законодательство, разрешив выделять участки жителям муниципалитета.

Фото: пресс-служба АПО.

Фото: пресс-служба АПО.

- Для решения вопроса по выводу населенных пунктов из состава нацпарка необходимо подключить науку. Исследовательские центры дадут заключение о том, как это повлияет на экологическую обстановку, - объяснил председатель профильного комитета Госдумы Николай Николаев.

Следующим вопросом для проработки станет возможность передачи управления национальным парком на региональный уровень.

Депутат Госдумы Сергей Крючек заметил, что Псковская область может стать первой в решении вопросов нацпарков по всей стране.

- Такой ситуации, которая сложилась с нацпарком «Себежский», быть не должно. Мы люди настойчивые, поставили себе цель и не успокоимся, пока не добьемся решения актуальных вопросов, - заверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Себежского района просят провести референдум по земельному вопросу

Члены комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы ищут способы помочь жителям, оказавшимся «заложниками» национального парка (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковские власти предлагают исключить населенные пункты Себежского района из состава нацпарка
Со 2 по 10 марта автобус №11 в Пскове поедет по другому маршруту
Марина Гаращенко приехала с проверкой в Островский роддом после жалобы на суп с личинками
Псковичей приглашают принять участие в кастинге «Новой звезды — 2021»
Жители Себежского района просят провести референдум по земельному вопросу
Великолукский боксер завоевал «золото» на международных соревнованиях в Боснии и Герцеговине
Псковичи проголосовали за благоустройство парка имени Юрия Гагарина
Педагог детской музыкальной школы Великих Лук погибла в ДТП в Новосокольническом районе
В Великих Луках Масленицу отпразднуют 29 февраля
Травмы головы получил великолучанин при столкновении с припаркованным авто
Инвалида-колясочника не пустили в ночной клуб в Пскове
Юбилейные медали к 75-летию Победы вручил губернатор дновским ветеранам
Машина с пятью детьми в салоне съехала в кювет в Гдовском районе
В одном из банков Пскова в сданной выручке обнаружили фальшивую пятитысячную купюру
«Странно, что ответственные не видят этого сами»: Михаил Ведерников проинспектировал реконструкцию «Купола»
Полиция разыскивает разместившего порнографию великолучанина
Новых руководителей назначили в трех районных отделах псковского следкома
1 марта в Пскове состоится турнир по дзюдо памяти 6-й роты
В Троицкий собор привезли икону Главного Храма Вооруженных Сил России
В Пскове прошли праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества
27 пешеходных переходов появятся около школ в Псковской области
В марте псковский «Ревизор» едет на «Золотую маску» в Москву
Федеральные специалисты проверили качество оказания помощи онкобольным в Псковской области
Президент назначил федеральных судей в Псковской области
26 февраля перекроют центр Порхова