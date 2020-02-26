26 Февр. 2020 2020-02-26T12:49:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" , в Пскове началась реконструкция Зеленого театра.

Полным ходом идет демонтаж старой сцены и подготовка площадки для установки новой. По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на ее покупку выделили 30 млн рублей, сообщило Псковское агентство информации.

Сегодня, 26 февраля, глава администрации Пскова Александр Братчиков отправился на объект с инспекцией. Он рассказал, что деньги на приобретение сцены уже пришли, и 27 февраля на сессии Псковской гордумы планируется внести соответствующие изменения в бюджет для того, чтобы разыграть конкурс на покупку новой сцены.

В рамках государственно-частного партнерства другие работы по реконструкции Зеленого театра оплатит компания «Эгле». Руководитель компании Роман сообщил, что обновление площадки планируется завершить в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU