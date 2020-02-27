Губернатор Псковской области: Поторопились с увольнением повара

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:47:40+03:00

Комиссия из облздрава побывала на кухне в Островском роддоме. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", историю супа с червями в Островском родильном доме прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» 26 февраля.

Как пояснил глава региона, поскольку история набирала обороты в интернете и не было внятной позиции администрации медучреждения, он призвал провести проверку более детально.

-Если виновато руководство роддома, то оно будет отвечать, а если поставщики – то они, - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что увольнение повара было поспешным решением. Но подчеркнул, что руководство роддома должно было принести свои извинения пациенткам.

-Но это не значит, что комитет по здравоохранению не должен был выехать на место с привлечением СМИ. Я считаю, что нужно всё показывать как оно есть, - высказался Михаил Ведерников.

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ИСТОЧНИК KP.RU