65 тысяч рублей ежемесячно будут получать семьи героев 6-й роты

12 Март 2020 2020-03-12T09:57:38+03:00

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11 марта президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате военнослужащим 6-й роты и семьям погибших в Чечне десантников. С 1 марта 2020 года военные, проявившие героизм в Аргунском ущелье, а также члены семей погибших будут ежемесячно получать 65 тысяч 619,5 рублей.

Правительству президент поручил определить источники и порядок финансирования данных выплат. Указ вступил в силу.

- Очень важный и своевременный шаг, который доказывает исключительное значение подвига героев для всей страны! Благодарю всех, кто системно работал над тем, чтобы это решение состоялось, - написал в «Фейсбуке» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, 1 марта этого года президент России Владимир Путин приехал в Псков, чтобы почтить память погибших героев у памятника «Купол» в Черехе, пообщался с родственниками десантников и провел смотр личного состава полка псковской дивизии (фоторепортаж).

ИСТОЧНИК KP.RU