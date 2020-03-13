Велосипедист попал под колеса «Фольксвагена» в Великих Луках

13 Март 2020 2020-03-13T10:01:04+03:00

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Утром 13 марта в Великих Луках 58-летнего велосипедиста сбил автомобиль. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального управления МВД России, ДТП случилось около 6:45 у дома № 9 на улице Революционной.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Водитель «Фольксваген Шаран», мужчина 1970 года рождения, наехал на 58-летнего велосипедиста.

По предварительной информации, велосипедист при перестроении не уступил дорогу машине, которая двигалась попутно.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Велосипедист получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU