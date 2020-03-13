2020-03-13T10:00:51+03:00
Происшествия

Пешеход погиб в ДТП в Псковском районе

61-летний мужчина шел ночью по проезжей части
Алиса Солнцева
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Смертельное ДТП случилось 12 марта около 23:45.Смертельное ДТП случилось 12 марта около 23:45.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Автомобиль «Лада Калина» насмерть сбил 61-летнего пешехода на трассе Санкт-ПетербургНевель. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального МВД России по Псковской области, ДТП случилось вблизи деревни Стремутка Псковского района около 23:45 12 марта.

За рулем «Лады» сидел 53-летний петербуржец.

Пешеход находился на проезжей части, мужчина погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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