Пешеход погиб в ДТП в Псковском районе
61-летний мужчина шел ночью по проезжей части
Смертельное ДТП случилось 12 марта около 23:45.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Автомобиль «Лада Калина» насмерть сбил 61-летнего пешехода на трассе Санкт-Петербург – Невель. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального МВД России по Псковской области, ДТП случилось вблизи деревни Стремутка Псковского района около 23:45 12 марта.
За рулем «Лады» сидел 53-летний петербуржец.
Пешеход находился на проезжей части, мужчина погиб.
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ИСТОЧНИК KP.RU