"Период тишины" на водоемах Псковской области наступает с 23 марта

14 Март 2020 2020-03-14T12:43:49+03:00

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В связи с ранней весной и отсутствием льда "период тишины" на водоемах начался раньше, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По приказу комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области от 12 марта 2020 № 124 с 23 марта по 15 мая 2020 года запрещается движение на моторных плавательных средствах всех типов (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями), в том числе гидроциклов, на всех водоемах области.

Традиционно запрет не касается:

-специально уполномоченных контрольно-надзорных, спасательных, пограничных служб, Северо-Западного таможенного управления, полиции, отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области;

-научно-исследовательских и рыбопромысловых организаций при осуществлении разрешенной деятельности по добыче (вылову) водных биоресурсов;

-организаций, имеющих лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом пассажиров, и граждан, постоянно проживающих на островах Псковского озера;

-плавательных средств детско-юношеских спортивных школ области, обеспечивающих безопасность при проведении тренировок и соревнований;

-ремонтных бригад при проведении работ по ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций;

-специализированных организаций, осуществляющих тушение лесных пожаров.

МЧС призывает граждан обо всех выявленных и предотвращенных фактах нарушений запрета необходимо информировать отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области по телефонам: 8(8112) 56-05-31, 56-05-47, 8-921-703-01-05.

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ИСТОЧНИК KP.RU