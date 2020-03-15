Псковские полицейские Роман Березкин и Владислав Дмитриев спасли из горящей машины спящего мужчину

15 Март 2020 2020-03-15T10:04:03+03:00

Патруль обнаружил и спас спящего в машине мужчину. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Спящего мужчину из горящего автомобиля спасли сотрудники ГИБДД из горящего автомобиля, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В Пскове рано утром 14 марта оперативным службам поступило сообщение о возгорании автомобиля «Mitsubishi» во дворе многоэтажного дома по Рижскому проспекту.

Первыми на место возгорания прибыли сотрудники ГИБДД, которые патрулировали соседние улицы.

Они стали осматривать машину и заметили, что в иномарке находится спящий мужчина, а салон авто быстро наполняется дымом.

Фото Нарек Хачатрян.

Инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Роман Березкин и лейтенант полиции Владислав Дмитриев незамедлительно вытащили из охваченного пламенем автомобиля человека, осмотрели его и вызвали экипаж скорой помощи и пожарных.

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны быстро ликвидировали возгорание, не дав огню перекинуться на припаркованные рядом машины.

По предварительной информации, причиной возгорания стала техническая неисправность электрической проводки. Сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает, мужчина поблагодарил полицейских за спасение.

КСТАТИ

Старший лейтенант полиции Роман Березкин 19 февраля 2020 года вместе с напарником спас двух человек из горящей квартиры на улице Металлистов. Сотрудники полиции помогли выйти с четвертого этажа дома, где и начался пожар, надышавшимся угарным газом 46-летнему мужчине и 59-летней женщине, а всего стражам порядка совместно с сотрудниками МЧС удалось эвакуировать около 30 жильцов многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU