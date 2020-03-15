С 16 марта псковские школьники будут обучаться дистанционно

15 Март 2020 2020-03-15T17:41:50+03:00

Решение принл штаб по профилактике и борьбе с коронавирусом

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Школьники Псковской области с 16 марта переходят на дистанционное обучение, сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на источник в администрации области.

Решение об этом принято на заседании регионального штаба по профилактике и борьбе с коронавирусом в воскресенье, 15 марта.

14 марта Министерство просвещения рекомендовало властям регионов России перевести учащихся на дистанционное обучение.

С 16 марта Псковский государственный университет перейдет на дистанционное обучение. Такое решение в целях профилактики распространения коронавируса приняла врио ректора вуза Наталья Ильина.

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Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если если все будут соблюдать меры предосторожности [видео, инфографика] (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU