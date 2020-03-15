С 16 марта псковские школьники будут обучаться дистанционно
Школьники Псковской области с 16 марта переходят на дистанционное обучение, сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на источник в администрации области.
Решение об этом принято на заседании регионального штаба по профилактике и борьбе с коронавирусом в воскресенье, 15 марта.
14 марта Министерство просвещения рекомендовало властям регионов России перевести учащихся на дистанционное обучение.
С 16 марта Псковский государственный университет перейдет на дистанционное обучение. Такое решение в целях профилактики распространения коронавируса приняла врио ректора вуза Наталья Ильина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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