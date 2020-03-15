Школьники Псковской области с 16 марта уходят на каникулы из-за коронавируса

15 Март 2020 2020-03-15T19:26:34+03:00

Дети в школах ушли на каникулы досрочно. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В дальнейшем будет организован переход на дистанционное обучение

Изменить размер текста: A A

Весенние каникулы в образовательных организациях переносятся на период, начиная с 16 марта. Такое решение принято после очередного заседания рабочей группы оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось 15 марта.

Указ по введению дополнительных мер безопасности в связи с распространение коронавируса подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Вопрос организации дистанционной формы обучения в учреждениях общего и дополнительного образования будет прорабатываться.

В учебных учреждениях с круглосуточным пребыванием и дошкольных образовательных организациях будут проводиться дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, указывается документе.

Документ затрагивает все сферы жизни региона. Он запрещает также проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, в том числе в видеоформате или без зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Михаил Ведерников подписал указ о введении мер по противодействию коронавирусной инфекции в Псковской области

Указ касается всех сфер жизни области (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU