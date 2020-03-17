2020-03-17T12:35:28+03:00
Происшествия

На 6,5 лет осудили великолучанина, стрелявшего в подростков из пневматики

Летом 2019 года 44-летний мужчина открыл стрельбу по детям, играющим в во дворе в футбол
Алиса Солнцева
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Пьяного мужчину разозлили дети, играющие в футбол под его окнами.Пьяного мужчину разозлили дети, играющие в футбол под его окнами.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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44-летний великолучанин, который стрелял в подростков из пневматической винтовки, отправится в колонию на шесть с половиной лет. Великолукский городской суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщается на сайте суда.

Суд установил, что 16 июня 2019 года с 23:10 до 23:20 великолучанин выстрелил из окна своей квартиры в подростка, который играл в мяч во дворе дома. Мужчина был пьян, стрельбу он начал из-за неприязни к детям, которые постоянно играли в футбольной коробке под его окнами и шумели. Стреляя, мужчина целился: выстрел пришелся в область левой лопатки, то есть в проекцию сердца. Пневматическая винтовка (гражданское спортивное оружие) была официально зарегистрирована.

К счастью, ребенок остался жив, ему помогли медики районной больницы.

Сначала ранее судимому великолучанину вменяли покушение на убийство. При вынесении приговора суд переквалифицировал обвинение на пункт «з» части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия) и назначил 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, мужчина возместит моральный вред, причиненный преступлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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