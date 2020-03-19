2020-03-19T10:21:42+03:00
Общество

В Псковской области будут бороться с распространением фейков о коронавирусе

Об ответственности за слухи о коронавирусе предупреждает роскомнадзор
Алиса Солнцева
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Мыслите критично и не помогайте бессовестным людям сеять панику.Мыслите критично и не помогайте бессовестным людям сеять панику.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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- Борьба с распространением слухов сейчас не менее важна, чем профилактические мероприятия, - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем «Инстаграме».

Действительно, Псковскую область не обошли фейкньюс и вбросы на тему коронавируса. Несколько дней в регионе ходил слух о зараженных студентах. Эту информацию «Комсомолке» опровергла ректор ПсковГУ Наталья Ильина (подробности).

Сегодня, 19 марта, в одной из групп «ВКонтакте» появилась информация о преступниках, использующих борьбу региона с распространением вируса в корыстных целях. Подписчики отмечают, что видели аналогичный пост и в сообществах других регионов.

В УМВД России по Псковской области сказали, что никаких обращений от граждан по поводу преступлений на этой почве не было.

Отметим, что жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе. Об этом пишет ТАСС. Ложную информацию обнаружила полиция при мониторинге соцсетей: гражданка писала о подтвержденных случаях заболевания в области. Административный материал (злоупотребление свободной массовой информацией) рассмотрит суд. За это предусмотрен штраф на граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Роскомнадзор предупреждает, что круглосуточно мониторит все СМИ и соцсети.

«Комсомолка» призывает псковичей руководствоваться только проверенными данными СМИ, представителей власти и ведомств.

КСТАТИ

Психологи отмечают, что в нынешнем информационном потоке о коронавирусе человек не просто теряется, но может заработать депрессию и панику. Поэтому специалисты рекомендуют выбрать наиболее близкий вам источник информации, которому вы доверяете, и черпать информацию только там. Тогда ваши нервы будут в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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