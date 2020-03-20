Губернатор Псковской области внес новые пункты в указ по коронавирусу

20 Март 2020 2020-03-20T09:54:40+03:00

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Карантин в Псковской области продлится до 12 апреля. В это время будет действовать запрет на массовые мероприятия, учебный процесс будет осуществляться дистанционно, несовершеннолетним без родителей запретят посещать ТРЦ и кинотеатры. С новым текстом указа можно ознакомиться на сайте администрации Псковской области.

До 12 апреля на территории региона вводится запрет на публичные и массовые мероприятия (более 50 участников).

Запрещено проводить образовательный процесс в очной форме.

Вводится запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торгово-развлекательных центров и кинотеатров.

Псковичам и гостям региона рекомендуют воздержаться от поездок за пределы региона, посещения мест общественного питания и массового скопления людей.

Заведениям общепита рекомендуют перейти на доставку товаров на дом с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В Псковской области будут обследованы на коронавирус все представители главных групп риска: граждане, вернувшиеся после 1 марта из стран со сложной эпидемической ситуацией, а также все те, кто после 15 февраля вернулся из зарубежных поездок и обратился за медпомощью в связи с респираторными симптомами.

Работникам областных медицинских и транспортных организаций, обеспечивающих профилактику распространения коронавирусной инфекции, будет установлена оплата труда в двойном размере. Комитет по транспорту проработает вопрос обеспечения всех контролеров, кондукторов и водителей средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски).

В своем «Инстаграме» губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что изменения будут вноситься регулярно по мере развития ситуации и появления новых вводных.

Напомним, что 19 марта стало известно о первых зараженных коронавирусом в Псковской области. Семья вернулась из Испании, у троих человек предварительные тесты показали положительный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU