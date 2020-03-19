Трое псковичей вернулись из Испании с коронавирусом

До сих пор Псковская область держала оборону от натиска новой инфекции, на территории региона не было ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. Сегодня, 19 марта, у троих псковичей тест на коронавирус оказался положительным. Семья из четырех человек отдыхала в Испании. Вернувшись, трое почувствовали недомогание и обратились к врачу. Опасения подтвердились: Ковид-19.

Привезли из Испании

О том, что в регионе зафиксированы первые случаи коронавируса, рассказал в своем «Инстаграме» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- Сценарий такой же, как и по большей части России: семья из 4-х человек вернулась из-за границы (в данном случае это Испания). Почувствовав недомогание, обратились к врачу. Первые тесты у троих показали положительную реакцию на коронавирус. Сейчас материалы отправлены в лабораторию на глубокое исследование. Это займёт несколько дней, - написал глава региона.

Семью, вернувшуюся из Испании, изолировали, пациенты находятся под постоянным присмотром квалифицированных медиков.

Михаил Ведерников подчеркнул, что первые тесты дали предварительную информацию, а региональный штаб после тщательного исследования анализов сделает официальное заявление.

- Прошу относиться к этой новости со всем возможным спокойствием, потому что все необходимые меры предпринимаются (благодаря им, в первую очередь, инфицированные и были выявлены), - заметил губернатор.

100 тестов в сутки

По данным на 18 марта, пробы на коронавирус в Псковской области взяли у 308 человек, по 250 тестам результаты были отрицательными. Глава региона также находится на карантине и ждет результатов теста (подробности).

Скорость обработки тестов в Псковской области смогли увеличить до 100 проб в сутки (17 марта возможно было анализировать только 60 проб).

Фото: rospotrebnadzor.ru

Из-за огромного потока информации о коронавирусе, из-за фейкньюс и страха перед новой инфекцией многие псковичи, заболевшие обычным ОРВИ, начинают опасаться, что стали жертвой «Ковида-19». Однако отработка всех обращений местных жителей затруднит проверку на коронавирус приоритетных групп. В первую очередь внимание здравоохранения обращено на группы риска: тех, кто вернулся из зараженных стран, и тех, кто с ними контактировал. К этой группе и относилась псковская семья, вернувшаяся из страны на Пиренейском полуострове. Также на тестирование может направить лечащий врач, если выявит очевидные симптомы коронавирусной инфекции.

В среднем тест в псковской лаборатории делается от одного до трех дней, но при повышенной нагрузке исследование может занять больше времени. Михаил Ведерников ждет результатов 5-й день.

Псковский губернатор борется с фейкньюс о коронавирусе

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

С момента подтверждения коронавируса в России и соседних Псковской области Эстонии, Латвии и Белоруссии, псковичи гадают: есть ли у нас коронавирус, нет ли. Накануне гуляющий по соцсетям слух о зараженных коронавирусом студентах опорного вуза как подтвержденную информацию выдал один из местных Telegram-каналов. Это необоснованное предположение «Комсомолке» опровергла ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Вскоре в одной из групп «ВКонтакте» появилась информация о преступниках, использующих борьбу региона с распространением вируса в корыстных целях. Подписчики отмечают, что видели пост об изощренных методах кражи и в сообществах других регионов.

В таком ажиотаже губернатор Псковской области взял на себя роль информатора жителей региона о ситуации с коронавирусом. Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте выкладывает актуальную и достоверную информацию о готовности здравоохранения к натиску новой инфекции, о количестве обследованных и подкарантинных псковичей и гостей региона, а также отвечает на вопросы волнующихся жителей (даже не очень благоразумные).

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Любопытную историю о китайском автопутешественнике, которого обнаружили в Великих Луках и отправили на карантин, также рассказал губернатор. Великолукские полицейские остановили на дороге машину с китайскими номерами. Оказалось, что 27-летний Ян Юн уже успел доехать из родного Китая до Европы, а теперь следовал в Москву. Парень по виду был здоров, но в режиме повышенной бдительности было решено поместить его на 14-дневный карантин в Псковской области (подробности).