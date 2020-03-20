Качество уборки в псковских автобусах проверила комиссия

20 Март 2020 2020-03-20T16:23:04+03:00

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

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Комиссия комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области вышла в рейд, чтобы проверить качество уборки в городских автобусах. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Поводом для инспекционного осмотра стали жалобы людей на ненадлежащее состояние общественного транспорта. Проверка прошла утром 20 марта на маршрутах № 30, 4, 8, 17, 1, 2.

Члены комиссии отметили, что в салонах автобусов соблюдается чистота: стекла, поручни и полы вымыты. Небольшое скопление пыли наблюдается на ступенях.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Отметим, что «Псковпассажиравтотранс» ежедневно проводит мойку и уборку автобусов по окончании смены. Транспортные средства моются снаружи и убираются внутри. Более того, по указу губернатора по противодействию коронавирусу салоны автобусов дважды в день дополнительно обрабатывают антисептиками без хлора. Уборщики обрабатывают стекла, ручки сидений, поручни, перила и пол.

ИСТОЧНИК KP.RU