2020-03-15T20:16:11+03:00
Общество

Салоны общественного транспорта в Псковской области будут дезинфицироваться не реже двух раз в сутки

В регионе действуют профилактические меры по профилактике коронавируса
Василиса Алексеева
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Общественный транспорт будет проходить дезинфекцию.Общественный транспорт будет проходить дезинфекцию.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В связи с угрозой распространения коронавируса в регионе, не реже двух раз в смену должна проходить дезинфекционная обработка салонов автотранспортных средств общественного транспорта и железнодорожных вагонов.

Такое решение принято рабочей группой оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось 15 марта, и зафиксировано в указе губернатора Псковской области. Его глава региона подписал также 15 марта по итогам коллегиальной работы штаба.

Также указ запрещает проведение различных массовых мероприятий - деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, в том числе в видеоформате или без зрителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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