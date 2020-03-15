Салоны общественного транспорта в Псковской области будут дезинфицироваться не реже двух раз в сутки

15 Март 2020 2020-03-15T20:16:11+03:00

В регионе действуют профилактические меры по профилактике коронавируса

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В связи с угрозой распространения коронавируса в регионе, не реже двух раз в смену должна проходить дезинфекционная обработка салонов автотранспортных средств общественного транспорта и железнодорожных вагонов.

Такое решение принято рабочей группой оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось 15 марта, и зафиксировано в указе губернатора Псковской области. Его глава региона подписал также 15 марта по итогам коллегиальной работы штаба.

Также указ запрещает проведение различных массовых мероприятий - деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, в том числе в видеоформате или без зрителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU