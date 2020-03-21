2020-03-21T09:43:43+03:00
Общество

Медицинские маски в Пскове и Великих Луках будут раздавать бесплатно

500 тысяч масок поступит в регион в конце следующей недели
Алиса Солнцева
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Поступления масок ждут в конце следующей недели.Поступления масок ждут в конце следующей недели.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Псковская область ожидает поставки 500 тысяч медицинских масок. Об этом в своем Instagram написал глава региона Михаил Ведерников.

300 тысяч масок заказала областная администрация. Еще 200 тысяч масок удастся купить на деньги, выделенные псковским отделением партии «Единая Россия». На устранение дефицита средств индивидуальной защиты партия выделила 5,2 миллиона рублей.

Волонтеры будут раздавать медицинские маски бесплатно в Пскове и Великих Луках.

Также Михаил Ведерников сообщил, что по-прежнему находится в Москве и соблюдает карантин.

- Первым местом, куда я после него поеду, будет Псков, - заверил губернатор.

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В регионе работает круглосуточный информационный центр, страница «ВКонтакте» и Telegram-канал (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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