2020-03-20T16:41:34+03:00
Здоровье

Где искать официальную информацию про коронавирус в Псковской области

В регионе работает круглосуточный информационный центр, страница «ВКонтакте» и Telegram-канал
Алиса Солнцева
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Узнать информацию можно по номерам: 8 (800) 444-10-41 и 299–003.Узнать информацию можно по номерам: 8 (800) 444-10-41 и 299–003.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Псковской области создан круглосуточный оперативный информационный центр, в котором жители могут получить сведения, касающиеся коронавируса. Об этом говорится в дополненном указе губернатора Псковской области (текст указа).

По телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299–003 любой обратившийся может узнать оперативную информацию о ситуации с коронавирусом в Псковской области.

Пожилые и маломобильные граждане могут обратиться за поддержкой, помощью в приобретении лекарств и продуктов. Ко всем нуждающимся будут направлены волонтеры.

На площадке центра находятся не только операторы для приема обращений, но и специалисты профильных органов исполнительной власти, готовые ответить на вопросы, касающиеся здравоохранения, образования, экономики. В случае необходимости к разговору будут подключены профессиональные психологи.

Фото: pskov.ru. Информационный центр работает круглосуточно.

Фото: pskov.ru. Информационный центр работает круглосуточно.

В социальных сетях работают официальные страницы, где размещается оперативная информация. Канал в сети «ВКонтакте»: «COVID-19. Псковская область», Telegram-канал: «COVID-19. Псковская область».

Со стороны правительства РФ на территорию страны запрещен въезд иностранных граждан, а также запущен информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единая «горячая линия» — 8 (800) 200-01-12.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес дополнения в прежний указ о противодействии коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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