Начинается проектирование исторического парка «Россия – моя история» в Пскове

22 Март 2020 2020-03-22T13:06:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Группа компаний «Спектр» начала подготовку к проектированию исторического парка «Россия – моя история» в Пскове. Парк войдет в первую очередь строительства Гуманитарно-спортивного центра. Об этом сообщается в официальном аккаунте «Спектра» в Instagram.

Масштабный комплекс расположится на территории, смежной со стадионом «Электрон». Бассейн и футбольное поле сохранят, на участке появятся принципиально новые объекты, например, гребная база.

Фото: Instagram "Спектра".

Гуманитарно-спортивный центр начнётся с культурной части: с исторического парка и интерактивного музея «Россия — моя история». В планах открытие духовно-просветительского комплекса, площадок для занятий спортом на свежем воздухе и парковой зоны с обустройством зеленого театра.

ИСТОЧНИК KP.RU