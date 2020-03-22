Осторожно: на трассе Псков - Гдов лоси выскакивают перед машинами

22 Март 2020 2020-03-22T19:22:28+03:00

Два автомобиля чуть не столкнулись с лосем, выбежавшим на трассу в Псковском районе

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На трассе Псков - Гдов за деревней Струково лось выбежал на трассу. К счастью, дорожно-транспортного происшествия удалось избежать. Запись с видеорегистратора выложил подписчик группы "Жесть по-псковски" в соцсети "ВКонтакте".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/768035" frameborder="0"></iframe> Вниманию водителей: на трассе Псков - Гдов бегают дикие животные.Видео: "Жесть по-псковски".

Лось успел пронестись перед большегрузом и легковой машиной.

Напомним, несколько дней назад в Псковском районе "Шевроле" сбил беременную лосиху. Водитель не пострадал, на машине осталась сильная вмятина. Животное не погибло, но охотовед заверил, что его застрелят (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU