Осторожно: на трассе Псков - Гдов лоси выскакивают перед машинами
На трассе Псков - Гдов за деревней Струково лось выбежал на трассу. К счастью, дорожно-транспортного происшествия удалось избежать. Запись с видеорегистратора выложил подписчик группы "Жесть по-псковски" в соцсети "ВКонтакте".
Вниманию водителей: на трассе Псков - Гдов бегают дикие животные.Видео: "Жесть по-псковски".
Лось успел пронестись перед большегрузом и легковой машиной.
Напомним, несколько дней назад в Псковском районе "Шевроле" сбил беременную лосиху. Водитель не пострадал, на машине осталась сильная вмятина. Животное не погибло, но охотовед заверил, что его застрелят (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU