Председатель комитета по образованию расскажет о дистанционном обучении в псковских школах в эфире ПАИ-Live

23 Март 2020 2020-03-23T10:01:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Как организовано дистанционное обучение в школах Псковской области, расскажет председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в прямом эфире ПАИ-Live сегодня в 12 часов.

23 марта псковские школьники выходят с каникул и продолжают обучение в ином формате. С таким вызовом система образования области сталкивается впервые. Как устроено дистанционное обучение, как наладят связь между учителем и учениками, расскажет Александр Седунов.

Кроме того, гость программы ответит на вопросы жителей, поступившие в оперативный информационный центр Псковской области. Вопросы можно будет задать в прямом эфире или заранее оставить здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Седунов: Вопрос об отмене летних каникул не ставится

После каникул образовательный процесс в Псковской области продолжится в нормальном режиме, но в дистанционной форме (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU