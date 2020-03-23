2020-03-23T10:01:22+03:00
Общество

Председатель комитета по образованию расскажет о дистанционном обучении в псковских школах в эфире ПАИ-Live

23 марта школьники выходят с каникул и начинают дистанционное обучение
Алиса Солнцева
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Система образования столкнулась с серьезным вызовом.Система образования столкнулась с серьезным вызовом.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Как организовано дистанционное обучение в школах Псковской области, расскажет председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в прямом эфире ПАИ-Live сегодня в 12 часов.

23 марта псковские школьники выходят с каникул и продолжают обучение в ином формате. С таким вызовом система образования области сталкивается впервые. Как устроено дистанционное обучение, как наладят связь между учителем и учениками, расскажет Александр Седунов.

Кроме того, гость программы ответит на вопросы жителей, поступившие в оперативный информационный центр Псковской области. Вопросы можно будет задать в прямом эфире или заранее оставить здесь.

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После каникул образовательный процесс в Псковской области продолжится в нормальном режиме, но в дистанционной форме (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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