Председатель комитета по образованию расскажет о дистанционном обучении в псковских школах в эфире ПАИ-Live
Как организовано дистанционное обучение в школах Псковской области, расскажет председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в прямом эфире ПАИ-Live сегодня в 12 часов.
23 марта псковские школьники выходят с каникул и продолжают обучение в ином формате. С таким вызовом система образования области сталкивается впервые. Как устроено дистанционное обучение, как наладят связь между учителем и учениками, расскажет Александр Седунов.
Кроме того, гость программы ответит на вопросы жителей, поступившие в оперативный информационный центр Псковской области. Вопросы можно будет задать в прямом эфире или заранее оставить здесь.
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После каникул образовательный процесс в Псковской области продолжится в нормальном режиме, но в дистанционной форме (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU