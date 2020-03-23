Комитет по образованию собирает данные о псковских школьниках, не имеющих доступа к интернету
Комитет по образованию Псковской области просит родителей школьников сообщать о проблемах с интернетом, чтобы дети могли в полной мере обучаться дистанционно. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире ПАИ-live.
Перед стартом программы с руководителем комитета жительница деревни в Псковской области рассказала о своих опасениях. В семье четыре ребенка – три школьника и один студент, а дома не проведен интернет.
- Как организовать дистанционное обучение всем детям? – обратилась женщина к председателю комитета.
Александр Седунов ответил, что остаться без образования ребенок не может. Это обсуждалось и с руководителями образовательных учреждений. Кроме того, не все занятия будут проходить в онлайн-режиме. Познакомиться с учебными материалами можно в разное время. Если в семье недостаточное количество техники, дети смогут заниматься по очереди. Кроме того, посетить «цифровой урок» на портале one.pskovedu.ru можно через телефон и планшет.
Что касается данного обращения, Александр Седунов пообещал, что вопрос организации учебного процесса для четверых детей из псковской деревни возьмут на контроль.
КОНКРЕТНО
Вы можете обратиться с проблемой или вопросом в комитет по образованию по телефону 8 (8112) 29-99-55. Также вопросы, касающиеся образования, можно спросить на горячей линии 8 800 444-10-41.
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По мнению председателя комитета по образованию, школы к такому режиму готовы (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU