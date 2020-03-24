Псковские студенты-медики помогают региону в борьбе с коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T12:42:46+03:00

40 студентов уже направили на практику в медицинские учреждения Псковской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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- Студенты-медики не будут контактировать ни с пациентами, ни с больными. Это будет работа на горячей линии и с документами для помощи нашим медицинским работникам, - заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live.

Отметим, в Псковской области студенты-медики выпускных курсов колледжей помогают в работе оперативного информационного центра. Специалисты - врачи и медсестры - работают непосредственно с пациентами, а будущие медики отвечают на звонки жителей региона, дают консультации и помогают советами. Студенты-медики также работают над медицинскими документами, готовят выписки лекарств.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Марина Гаращенко отметила, что принудительно к такой работе никого привлекать не будут. Однако многие волонтеры изъявили большое желание помочь региональному здравоохранению в ситуации с коронавирусом.

- Сейчас вся система здравоохранения Псковской области работает с огромной нагрузкой и любая помощь важна и объективно необходима. Уверен, и для будущих врачей это хороший практический опыт, - отмечал губернатор Псковской области в своем Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU