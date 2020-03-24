В Пскове пожилая женщина ушла из дома и не вернулась
Полиция разыскивает 81-летнюю Антонину Шевелеву
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
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Пенсионерка Антонина Максимовна Шевелева, 1938 года рождения, 23 марта около 14 часов вышла из дома на улице Гражданской в Пскове и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Женщина была одета в светлую куртку, темные брюки. Пенсионерка страдает потерей памяти, может представляться Шестаковой.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Антонины Шевелевой, просят обратиться по телефонам: 89113548188, 89052954481, 02 или в ближайший отдел полиции.
Позже следком сообщил, что женщина найдена мертвой.
ИСТОЧНИК KP.RU